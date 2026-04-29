Кредиты оттаяли

Объем розничного кредитования в Татарстане в марте резко увеличился: банки выдали 104,73 тыс. кредитов на 34,65 млрд руб., что на 31% больше по количеству и на 36% по объему, чем в феврале. Республика вошла в топ-5 регионов России по объемам выдач. Эксперты связывают всплеск со снижением ключевой ставки, сезонным фактором и отложенным спросом после слабого начала года.

В марте объем розничного кредитования в Татарстане вырос на 36%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Татарстане в марте 2026 года банки выдали 104,73 тыс. кредитов на 34,65 млрд руб., что на 31% больше по количеству и на 36% по объему, чем в феврале, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Республика вошла в топ-5 регионов России по объемам выдач, заняв пятое место после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. За I квартал в Татарстане было выдано 265,06 тыс. кредитов на 92,33 млрд руб.

В целом по России в марте количество розничных кредитов увеличилось на 28%, до 3,82 млн, объем вырос на 32%, до 1,07 трлн руб. В годовом выражении прирост составил 38% по количеству и 44% по объему. За I квартал россияне оформили 9,78 млн кредитов на 2,79 трлн руб. По сравнению с IV кварталом 2025 года количество выдач сократилось на 7%, объем — на 27%, однако к I кварталу 2025 года рост составил 17% по количеству и 45% по объему.

В структуре кредитования наибольшую долю — 38,2% — заняли кредиты наличными, увеличившись с 37,6% в феврале. Доля ипотеки снизилась с 32,4% до 30,2%. Доля автокредитов выросла с 14,4% до 16,0%. Доля кредитных карт осталась на уровне 14,3%.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отмечает, что в марте было выдано около 4 млн кредитов — максимальный показатель за последние полтора года.

«Однако в денежном выражении объем выдач не достиг уровня декабря 2025 года. Основной причиной стало снижение доли крупных ипотечных кредитов в общей структуре кредитных выдач. Тем не менее, учитывая ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки, результаты розничного кредитования в марте задают позитивный тренд для всего 2026 года»,— сказал он.

Всплеск розничного кредитования в марте после сдержанного начала года выглядит как сочетание сезонных, поведенческих и макроэкономических факторов, отмечает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «После традиционного зимнего спада в январе-феврале март часто становится месяцем активизации: граждане завершают квартальные планы, готовятся к летнему сезону и реагируют на маркетинговые предложения банков»,— пояснил эксперт.

По словам господина Жарского, важным драйвером стало ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. ЦБ в марте снизил ключевую ставку до 15%, а 24 апреля - еще на 50 б.п., до 14,5%. «Помимо этого, также повлияло желание некоторых заемщиков и банков зафиксировать условия до возможного ужесточения макропруденциальных лимитов ЦБ. Дополнительно сыграло роль восстановление реальных доходов населения и отложенный спрос после периода осторожности в начале года»,— отметил эксперт.

Во II квартале, особенно в мае-июне, можно ожидать сохранения положительной динамики на уровне 15–25% в годовом выражении по объему выдач, прогнозирует господин Жарский. «Снижение ставки последовательно сделает кредиты доступнее, а летний сезон традиционно стимулирует спрос на автокредиты, POS-займы и кредитные карты. В III квартале рост может немного замедлиться из-за сезонного фактора, но останется положительным при условии продолжения цикла снижения ставки»,— пояснил он. По оценке эксперта, по итогам года объем розничного кредитования вырастет на 20–35% относительно 2025 года.

Однако полного возврата к пиковым показателям 2024–2025 годов ждать не стоит. «Регулятор продолжает держать жесткие макропруденциальные ограничения, чтобы не допустить новой волны закредитованности населения. Кроме того, банки стали осторожнее в оценке рисков, а часть населения уже имеет высокую долговую нагрузку»,— отметил господин Жарский. Тем не менее, по прогнозам эксперта, Татарстан продолжит показывать активность выше средней благодаря развитой экономике и промышленному сектору.

Анар Зейналов