Замглавы Минстроя РФ позвали на праймериз «Единой России» от Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев предложил заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Валерию Леонову участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по Орскому одномандатному избирательному округу и выборах депутатов Государственной Думы. Это произошло на встрече главы региона с замминистра строительства России. Об этом сообщает областное правительство.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Убежден, что статус депутата Госдумы станет для Вас эффективным рабочим инструментом для решения проблем восточного Оренбуржья. Ваш опыт взаимодействия с ключевыми фигурами в Правительстве РФ и знание механизмов принятия решений — это "зеленый свет" для региона в нацпроектах и федеральных программах»,— приводятся в сообщении слова Евгения Солнцева.

В Минстрое РФ Валерий Леонов курировал ликвидацию последствий паводка 2024 года в России. При его участии проводились восстановительные работы в Оренбургской области.

В 2024 году во время паводка в регионе была затоплена территория площадью 660 кв. км. Пострадали три крупнейших муниципалитета. Был причинен ущерб 1/6 части жителей Оренбуржья (более 311 тыс. человек). Регион получил из федерального и регионального бюджетов 49 млрд рублей на восстановление инфраструктуры и соцвыплаты.

Георгий Портнов