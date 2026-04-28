С Эльбруса эвакуировали альпинистку из Монголии

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщина находилась на седловине Эльбруса, на высоте 5,2 тыс. м. Она попросила о помощи, сообщив спасателям о признаках горной болезни. «52-летнюю женщину эвакуировали на поляну Азау, в медицинской помощи не нуждается»,— говорится в сообщении.

В эвакуации участвовали шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Наталья Шинкарева

