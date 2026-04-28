Осталось за кадром

В условиях кадрового дефицита предприятия Пермского края используют механизм переобучения действующих сотрудников. Особенно это актуально для таких отраслей, как IT, промышленное производство, административный персонал. Обучение или повышение квалификации в течение последнего года прошли почти половина экономически активных россиян. Эксперты отмечают, что механизм повышения квалификации сотрудников или переобучения эффективен не только для восполнения кадрового дефицита, но и для роста производительности.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работодатели Пермского края используют различные программы карьерного роста сотрудников, в том числе переобучение и повышение квалификации. «Хотя внутреннее обучение не может полностью устранить проблему дефицита кадров, оно может смягчить ее и позволить компаниям опираться на уже сформированные коллективы»,— считает директор «Hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая. По ее словам, такой подход помогает не только восполнить нехватку сотрудников, но и повысить их вовлеченность и лояльность.

Собственник консалтингового агентства Detkin & Co Алексей Деткин отмечает, что есть программы переобучения и повышения квалификации в центре занятости населения. Сами предприятия, особенно крупные, также направляют своих сотрудников в специальные учреждения, которые занимаются именно переподготовкой и переквалификацией с выдачей необходимых удостоверений.

«Конечно, предприятия в Пермском крае используют возможности переобучения и повышения квалификации сотрудников. И с каждым годом процент таких предприятий растет»,— заявляет директор ООО «Кадровое консалтинговое агентство „Кама-Центр“» Наталья Комарова. По словам эксперта, переобучение и повышение квалификации персонала — одна из основных движущих сил роста производительности труда и экономики в целом. Компании не могут развиваться без квалифицированных специалистов. В таких условиях программы повышения квалификации и переобучения сотрудников становятся проактивной альтернативой.

Обучение за счет компании входит в состав компенсационных пакетов 56% предприятий и организаций в России, сообщают аналитики платформы Superjob. По данным опроса работодателей, проведенного в декабре 2025-го — январе 2026 года аналитиками платформы онлайн-рекрутинга Hh.ru, чаще всего компании предлагают повышение квалификации через внутренние или внешние программы (64%) и наставничество (53%). Профессиональная переподготовка преду­смотрена в 36% компаний, а возможность приоритетного рассмотрения внутренних кандидатов на открытые вакансии — в 28%; 22% организаций дополнительно инвестируют в онлайн- и корпоративные библиотеки, а 11% — в карьерное консультирование. Программы ротации и обмена опытом между регионами в компаниях Пермского края пока встречаются редко (8%), а почти пятая часть работодателей (19%) признала, что карьерные или обучающие инициативы у них пока не реализованы.

Инвестиции в развитие персонала становятся важной частью стратегии удержания сотрудников, а удержание персонала — один из ключевых трендов рынка труда 2026 года, отмечает Оксана Сидлецкая. По информации платформы Superjob, бесплатное обучение является второй по значимости составляющей после полиса ДМС для соискателей. О возможностях прохождения обу­чения (повышения квалификации) среди организаций Пермского края есть сведения в 34% вакансий для квалифицированных рабочих, в 45% вакансий для инженерно-технических работников и в 65% вакансий для менеджеров по продажам.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Судя по опросам SuperJob, обучение или повышение квалификации в течение последнего года прошли 48% экономически активных россиян. Больше всего прошедших курсы выявлено среди педагогов, воспитателей и медиков, для которых регулярное повышение квалификации является неотъемлемой частью профессиональной деятельности. Также часто учатся бухгалтеры, поскольку им нужно следить за изменениями в законодательстве. Курсы и тренинги регулярно проходят работающие в продажах и клиентском сервисе. Кроме того, постоянно учатся программисты и сисадмины.

Результаты опроса Hh.ru, проведенного в ноябре-декабре 2025 года, подтверждают эти данные. В повышении квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения больше всего заинтересованы и хотели бы, чтобы в их компании это практиковалось, специалисты из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (85% ответов респондентов), «Административный персонал» и «Финансы, бухгалтерия» (по 84%), а также «Маркетинг, реклама, PR» (83%) и «Информационные технологии» (81%). Профессиональная переподготовка с помощью внутреннего или внешнего обучения больше всего интересна сотрудникам из сфер «Производство, сервисное обслуживание» и «Административный персонал» (по 72%), «Продажи, обслуживание клиентов» (71%), «Финансы, бухгалтерия» и «Юристы» (по 70%).

Эксперты также отмечают, что в переобучении и повышении квалификации заинтересованы работники таких сфер, как нефте- и газоперерабатывающая промышленность (потому что для более высокой должности необходимо иметь определенные показатели по обучению), а также строительство и высотные работы. «В первую очередь заинтересованы рабочие специальности. Повышение квалификации сотрудников расширяет возможности, а переобучение готовит их к смене профессии»,— поясняет Наталья Комарова.

По словам Натальи Комаровой, в Пермском крае действует госпрограмма «Производительность труда» для промышленных предприятий. Обучение на рабочем месте делает упор на практическую подготовку, позволяя сотрудникам получать опыт в реальных условиях. «Использование внешних или внутренних ресурсов для повышения квалификации и переобучения зависит от целей и задач. На многих предприятиях используют и внутреннее обучение, в том числе корпоративные учебные центры, наставничество, и привлекают внешних провайдеров. Также используются программы онлайн-обучения, которые можно адаптировать под индивидуальный график и стиль обучения сотрудников»,— подчеркивает эксперт.

Однако не у всех предприятий есть внутренние ресурсы для переобучения и повышения квалификации. «Например, у ЛУКОЙЛа есть свой центр обучения, но не по всем специальностям. Не у всех есть такие учебные центры. Кроме того, есть специальности, которые должны иметь государственную сертификацию, и предприятию в таком случае проще направить своих сотрудников в обучающие центры, которые имеют соответствующую лицензию»,— рассказал Алексей Деткин.

Как отмечает директор по персоналу АО «ОДК-СТАР» Егор Королев, обучение персонала стало главным трендом в промышленности, который обусловлен быстрыми технологическими изменениями, необходимостью адаптации к новым вызовам и стремлением к повышению конкурентоспособности и производительности труда. «Переобучение и повышение квалификации сотрудников — это эффективный инструмент для восполнения кадрового дефицита. Эти меры позволяют адаптировать работников к новым требованиям, заполнить вакансии за счет внутренних ресурсов и снизить зависимость от внешнего найма»,— пояснил господин Королев.

Обучение в «ОДК-СТАР» проводится как с привлечением внешних обучающих организаций, так и силами самого предприятия. В качестве «внутренних» преподавателей привлекаются высококвалифицированные специалисты в разных областях. Программы направлены на освоение новых технологий, новых видов оборудования и на первичное получение рабочих профессий. В 2024 году компания получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. Одно из ключевых направлений — повышение квалификации по программе «Школа производственного мастера». Цель — подготовка линейных руководителей цеха под задачи возрастающих объемов производства в условиях дефицита квалифицированных кадров. Обучение направлено на повышение производительности труда. Школа охватывает основные виды деятельности мастера: инструменты бережливого производства, производственный менеджмент, управление персоналом.

«Сотрудники «ОДК-СТАР» также имеют возможность получить профильное техническое образование в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий (ПТПИТ), Пермском авиационном техникуме им. А.Д. Швецова (ПАТ) и Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) по своим направлениям деятельности. Ключевыми партнерами предприятия по подготовке в области охраны труда и промышленной безопасности являются ассоциации дополнительного профессионального образования «Уральский центр технического обучения» и Центр профессионального обучения»,— добавил Егор Королев.

В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» есть внутренний учебный центр, который имеет лицензию на профессиональное обучение по таким специальностям, как аппаратчик, машинист компрессорных установок, лаборант химического анализа, слесарь, электромонтер и другие,— всего около 40 программ. «Профессиональное обучение и повышение квалификации персонала проводятся без отрыва от работы, согласно утвержденному плану обучения, который формируется ежегодно с учетом потребностей производства»,— пояснили в компании. Кроме того, сотрудники проходят дистанционное обучение по профессиональным программам и для саморазвития на платформе корпоративного университета «Уралхима». Цифровой образовательный сервис доступен в режиме 24/7. Подключение возможно с любого устройства. Все затраты на обучение берет на себя компания.

«Для восполнения кадрового дефицита обу­чение и повышение квалификации — это основополагающий механизм. Более 70% вновь принятых сотрудников проходят обучение во внутреннем учебном центре, что позволяет им сдать экзамены на допуск к самостоятельной работе»,— рассказали в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“».

Механизмы переобучения и повышения квалификации также активно используются в пермском АО «Протон-ПМ». На предприятии существует учебный центр с образовательной лицензией, что позволяет организовать обучение под конкретные потребности производства. В компании действует система повышения квалификации действующих сотрудников по различным темам в зависимости от заявок руководителей. «При необходимости мы привлекаем сторонних преподавателей или направляем работников в соответствующие учебные заведения, если сами не можем обеспечить обучение»,— пояснила представитель службы персонала предприятия Мария Максимова.

«Протон-ПМ» сотрудничает с ПНИПУ — аэрокосмическим и механико-технологическим факультетами, а также с Пермским авиационным техникумом им. А. Д. Швецова, Пермским политехническим колледжем им. Н. Г. Славянова и колледжем информационных технологий. В условиях дефицита кадров предприятие постоянно налаживает связи и с другими учебными заведениями. С учебными учреждениями-партнерами у компании есть совместные программы, в том числе целевое обучение для действующих сотрудников в качестве переобучения.

Мария Максимова подчеркивает, что переобу­чение и повышение квалификации — это эффективная практика для восполнения кадрового дефицита. «Предприятие предоставляет обучение на рабочем месте, переподготовку, наставников, обучение на базе учебного центра. Человек в течение нескольких месяцев получает новую профессию и показывает хорошие производственные результаты. Есть примеры, когда после переобучения сотрудники становились лучшими работниками месяца, получали награды, в том числе и ведомственные»,— рассказала госпожа Максимова.

Юлия Духина