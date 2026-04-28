Александр Лапин подал документы на праймериз «Единой России»

Экс-командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-полковник Александр Лапин зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму. Об этом сообщил источник «Ъ Волга-Урал».

Он покинул должность командующего Ленинградским военным округом в августе 2025 года, а в сентябре прошлого года его уволили с военной службы.

Ранее сообщалось, что инициатива выдвижения генерала Александра Лапина на выборы исходит от главы Татарстана Рустама Минниханова.

Выборы в Государственную думу IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября этого года.

