В Кургане дорогу на улице Фарафонова собираются продлить за 450 млн рублей

Дирекция социальных объектов Кургана объявила аукцион на строительство улицы Фарафонова. Начальная цена контракта составляет почти 450 млн руб., указано на портале госзакупок.

Новая дорога повится на участке от Мальцева до улицы 7-го микрорайона. Подрядчику предстоит проложить саму дорогу, установить светофоры, дорожные знаки, разметку, остановки, освещение и озеленить территорию. Кроме того, по техзаданию необходимо смонтировать систему водоотвода в реку Черную.

Срок окончания работ — 1 декабря 2026 года. За это время организация должна получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Виталина Ярховска