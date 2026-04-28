Школьные профи чудесные

В Прикамье набирают популярность проекты ранней профориентации. Они направлены на старшеклассников и позволяют овладеть рабочей профессией во время обучения в школе либо познакомиться со спецификой медицинских, аграрных и инженерных профессий в профильных классах. Эксперты полагают, что региональные власти возвращаются к советской системе профориентации, но с учетом реалий современной индустрии.

В регионе действуют 397 профильных классов, в которых учатся более 12 тыс. школьников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В регионе действуют 397 профильных классов, в которых учатся более 12 тыс. школьников

От токаря до пекаря В Пермском крае с 2022 года действует проект «Первая профессия». Он предоставляет подросткам в 18 муниципалитетах Прикамья возможность получить рабочую профессию параллельно обучению в школе. Занятия проходят на базе 26 региональных колледжей один-два раза в неделю. Обучение занимает от трех до шести месяцев. Большая часть занятий направлена на формирование и совершенствование практических навыков.

Среди доступных профессий — токарь, слесарь, сварщик, оператор станков с ЧПУ, тракторист, электромонтер, столяр, монтажник радиоаппаратуры, лаборант химанализа, повар, вожатый, швея, медсестра, оператор по ветеринарной обработке. Партнеры проекта — АО «Протон ПМ», ПАО «Уралкалий», АО «Чусовской металлургический завод», АО «Соликамскбумпром» и другие крупные промышленные предприятия Прикамья.

Как рассказала и. о. министра образования Пермского края Наталья Зверева на заседании правительства Прикамья, сейчас в рамках проекта обучаются около 3 тыс. школьников из 64 школ. С 2022 по 2026 год первые профессиональные навыки получили около 1,9 тыс. человек. По данным BG, в 2024–2025 годах проект был наиболее популярен у школьников из Перми (обучение прошли 195 человек), Чайковского (102 человека), Пермского (69 человек), Ординского (69 человек), Лысьвенского (68 человек), Губахинского (62 человека) и Кунгурского (61 человек) муниципальных округов.

Председатель комитета по промышленности заксобрания Пермского края Сергей Ветошкин считает, что проект «Первая профессия» в своей основе опирается на практику, заложенную в основе классического образования, и является крайне востребованным. «Когда я учился в девятом классе, то тоже работал на одном из предприятий в Верещагино и получил удостоверение слесаря третьего разряда. Научился держать в руках молоток, другие инструменты, и все это не раз пригодилось в жизни»,— поделился мнением депутат. «Сейчас это обучение более структурировано. Думаю, что проект важный и актуальный, он позволяет получить востребованные навыки и начать трудовую деятельность сразу после окончания школы. Даже если школьники потом не пойдут работать по выбранной специальности, владение инструментом или умение готовить им в жизни точно пригодится»,— добавил он.

Отдельно Сергей Ветошкин отметил, что доступ к профессиональному образованию на базе школ особенно важен для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам господина Ветошкина, в Прикамье 11 школ для детей с ОВЗ работают с колледжами в формате сетевого взаимодействия. Еще 14 школ имеют лицензию на профессиональное обучение. «С 2020 по 2025 год профессии получили 1116 школьников с ОВЗ. Это принципиально важное направление: ребята получают необходимые навыки и компетенции, чтобы не потеряться в жизни после выпуска из школы. К сожалению, сейчас такие программы действуют не в каждом муниципалитете и есть над чем работать»,— считает депутат.

Каждому по профилю Еще один крупный профориентационный проект в Пермском крае — профильные классы. По словам Натальи Зверевой, в регионе действуют 397 профильных классов, в которых учатся более 12 тыс. школьников 7–11-х классов. И. о. министра уточнила, что «в профильных классах ребята не только углубленно изучают профильные предметы, но и знакомятся с реальным производством, а также могут заключить целевой договор для приема в колледж или вуз». «Основная цель таких классов — не просто помочь с выбором профессии, но и, прежде всего, определиться с выбором будущего места работы. Для проведения практических занятий в профильных классах привлекаются сотрудники предприятий-партнеров. Да и сами занятия проходят на базе предприятий или колледжей»,— пояснила министр.

Наиболее востребованы в регионе медицинские классы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Наиболее востребованы в регионе медицинские классы

Одними из наиболее востребованных являются медицинские классы: 62 профильных класса есть в 23 школах 16 муниципалитетов Пермского края. Здесь обучаются более 1,2 тыс. школьников. Как утверждает Сергей Ветошкин, 94% выпускников профильных классов поступают в медицинские вузы и колледжи.

Еще одно популярное направление — агротехнологические классы, в которых учатся более 1 тыс. школьников. Таких классов сейчас 51. Они существуют в 22 школах 14 муниципалитетов. Среди партнеров — ООО «Агрохолдинг „Труд“», тепличный комплекс «Пермский», ООО «Талицкое», СПК «Красный Октябрь» и другие сельхозпредприятия Прикамья, а также Пермский аграрно-технологический университет. «Школьники знакомятся с предприятиями сельхозотрасли, видят, насколько это современное и технологичное производство. С удовольствием проходят там практику и трудоустраиваются на время каникул»,— рассказала Наталья Зверева.

В Перми действуют также 23 инженерных класса в шести школах. Здесь учатся более 500 школьников. Индустриальные партнеры профильных классов — АО «Протон-ПМ», АО «НИИ полимерных материалов», ПАО НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР» и АО «ОДК-Авиадвигатель». Кроме того, в Пермском крае существуют ИТ-классы, строительные, таможенные, предпринимательские, архивно-краеведческие, железнодорожные, пожарно-спасательные, психолого-педагогические и иные профильные классы.

Сергей Ветошкин отмечает, что специфика профильных классов связана с кадровыми потребностями муниципалитетов, в которых они расположены: «В сельских территориях больше агроклассов, уделяется особое внимание педагогическим и медицинским классам. В более индустриально ориентированных муниципалитетах (таких как Губаха, Пермь, Березники) востребованы технические и инженерные направления».

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ), председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия» Дмитрий Теплов считает наиболее значимыми и перспективными для профориентационной работы профессии, которых сегодня не хватает экономике и социальной системе. «Нужны молодые специалисты в промышленности, врачи, учителя. Государство и индустрия могут взять на себя ответственность за формирование представлений молодых людей о будущем, познакомив с возможностями самореализации в мире, где на них давит хаотичный поток информации»,— утверждает предприниматель.

Рабочее время По мнению Дмитрия Теплова, региональные предприятия рассматривают профориентационные проекты для школьников как «долгосрочный инструмент решения кадровых задач, формирования будущего кадрового потенциала и влияния на образовательную среду». «К модели ранней профориентации сегодня приходит большинство производств Пермского края. Можно назвать это возвратом к советской системе профориентации, но с учетом реалий современной индустрии и возможностей социальных сетей»,— отмечает предприниматель.

По его словам, КРМЗ давно занимается проф­ориентацией, опираясь на опыт немецких предприятий. «В работе со студентами, средним профессиональным звеном, ключевой инструмент — программы дуального образования, а для школьников мы регулярно организуем экскурсии к нам на производство, показываем, как выглядит современный завод, объясняем, какие специальности востребованы и почему. Для учеников 5–7-х классов совместно с пермским Союзом изобретателей регулярно проводим изобретательский хакатон — конкурс по решению инженерных задач. Это позволяет найти ребят с инженерными талантами и в перспективе заключить с ними соглашения на целевое обучение в профильных вузах»,— поделился опытом Дмитрий Теплов.

При этом господин Теплов считает, что «традиционная профориентация с ее лекциями и экскурсиями уже не отвечает вызовам времени». «Нужно усиливать практическую составляющую — внедрять профессиональные пробы, чтобы школьники не просто слушали о профессиях, а пробовали их „на ощупь“. Когда подросток своими руками собирает узел на производстве, программирует робота или диагностирует оборудование под руководством наставника, он получает реальный опыт и может объективно оценить, подходит ли ему эта сфера. Такой подход позволяет сократить разрыв между образованием и производством, а в долгосрочной перспективе — обеспечить отрасль мотивированными специалистами, которые осознанно выбрали свой путь»,— уверен бизнесмен.

Дмитрий Теплов добавил, что система образования в целом нуждается в реформировании «с учетом современных реалий». «В том числе массового применения искусственного интеллекта. Молодое поколение специалистов должно выходить из учебных заведений с пониманием всех возможностей этого инструмента в выбранной профессии»,— подчеркнул предприниматель.

Сергей Ветошкин также считает, что система образования и профориентации в Пермском крае должна быть гибкой и способной отвечать на вызовы времени. «Количество профильных классов растет каждый год, они являются востребованными. Но вместе с тем есть вызовы времени: IT-технологии, робототехника, вопросы двигателестроения. Конечно, у нас есть инженерные классы, но, пожалуй, стоит рассмотреть возможность конкретизации и детализации направлений подготовки»,— предлагает председатель промышленного комитета.

Константин Кадочников