Stereoleto-2026 объявил полный лайнап фестиваля в Петербурге

Организаторы Stereoleto-2026 объявили полный лайнап фестиваля, который пройдет 13 и 14 июня в петербургском «Севкабель Порту». Ранее организаторы подтвердили участие артистов Loqiemean, IOWA, ХЛЕБ и проекта LAB Антона Беляева.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ Северо-Запад», в обновленный список участников вошли Найк Борзов, Гудтаймс, Буерак, Pep-See, а также зарубежные исполнители — тайская группа KIKI, японское трио Kukangendai и израильская группа MONOLYT.

Среди других участников — DenDerty, Радар, источник, tAISh, Bajinda Behind The Enemy Lines, Vodoley GT и огонек.

«Stereoleto, несмотря на текущую ситуацию, продолжает оставаться международным фестивалем, потому что музыка границ не имеет. В этом году, мы, как троллейбус из песни группы КИНО, идем на восток»,— заявил основатель и продюсер фестиваля Илья Бортнюк.

Матвей Николаев