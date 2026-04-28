Речные трамваи запустят в Вологде

В Вологду отправлены речные трамваи из Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Судна изготовили в Санкт-Петербурге

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Изготовлено два судна компанией ООО «Эмпериум» из Санкт-Петербурга. Трамваи длиной около 16 м, вместимостью до 38 пассажиров и двух членов экипажа. Внутри предусмотрены зоны для питания, санузел, климат-контроль.

Георгий Филимонов отметил, что речной транспорт прошел испытания на воде и готов к эксплуатации. Власти проработали три туристических маршрута: «Вологда православная» протяженностью 8,4 км, «По следам Ивана Грозного» — 5,6 км и «Императорский» — 2,8 км.

Средства на строительство направлены из областного бюджета в рамках губернаторского проекта «Стратегия 2.0». Запуск трамваев намечен на 2026 год.

Карина Дроздецкая