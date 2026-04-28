Суд обязал уволить директора пермской гимназии в связи с утратой доверия

Ленинский суд Перми обязал департамент образования администрации Перми уволить директора МАОУ «Гимназия №2» Перми в связи с утратой доверия. Ранее с таким иском в суд обратилась прокуратура Мотовилихинского района города.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, было установлено, что директор МАОУ «Гимназия №2» Перми Людмила Суханова заключила без проведения аукциона и предварительного согласования с учредителем договор аренды помещения в здании гимназии с АНО «Центр “Кайдзэн”», директором которой является ее родственник. Меры к урегулированию конфликта интересов в период с 10 января 2022 года до окончания прокурорской проверки не принимались, уведомление о возникшем конфликте интересов в мэрию не направлялось. Проверка показала также, что АНО «Центр “Кайдзэн”» допускала просрочки платежей арендной платы, а обеспечительный арендный платеж вовсе не вносился.

По выявленным нарушениям директору гимназии объявили выговор. Прокурор не согласился с избранным дисциплинарным взысканием и обратился с иском в суд с требованием признать приказ о наложении выговора незаконным и возложении обязанности на департамент образования администрации Перми уволить Людмилу Суханову в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил иск прокурора.

Госпожа Суханова руководит гимназией № 2 (бывшей школой № 137) с 1989 года.