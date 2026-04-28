Минцифры прорабатывает введение платы за VPN-трафик

Конкретные параметры «механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей» услугами мобильной связи «находятся» в проработке Минцифры, следует из ответа министерства на обращение Ассоциации компаний связи от 27 апреля, опубликованного в Telegram-канале «Обратная сторона телекома».

В письме также говорится, что в настоящее время Минцифры и иные «уполномоченные государственные органы» принимают меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства».

Ранее Forbes писал, что Минцифры попросило операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

После блокировки Telegram и других популярных иностранных сервисов власти перешли к следующему этапу — сокращению числа пользователей VPN. От операторов цифровых платформ и социальных сетей теперь под угрозой лишения льгот требуют выявлять и не допускать на площадки пользователей, которые заходят на них со включенным VPN. При этом власти признают, что выявлять VPN со стопроцентной точностью невозможно, но такие меры могут избавить граждан от запрета использования технологии в целом.

Алексей Жабин