В Кургане на улице Савельева ограничат движение для ремонта сетей

В Кургане с 29 апреля закрывается участок улицы Савельева для ремонта на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 8 часов 29 апреля будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Савельева от Урицкого до Карла Маркса. Бригады структурного подразделения «Тепловые сети» Курганской генерирующей компании начали готовить магистральные сети к отопительному периоду. На участке от улицы Максима Горького до Урицкого уже провели пять гидравлических испытаний, было устранено четыре дефекта. Сейчас нужно восстановить П-образный конденсатор. Работы будут производиться открытым способом и потребуют вскрытия асфальта. После положительного результата испытаний специалисты благоустроят проезжую часть в течение пяти дней.

Кроме того, на время работ изменится движение общественного транспорта:

Маршрут №73 будет курсировать через улицы Карла Маркса, Бурова-Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

Маршрут №91 — через улицы Карла Маркса, Бурова-Петрова, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

Маршрут №92 в прямом направлении — через улицы Куйбышева, Бурова-Петрова, Гоголя и далее по маршруту;

Маршрут №94 — через улицы Карла Маркса, Бурова-Петрова, Гоголя, Савельева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Виталина Ярховска