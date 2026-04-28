ОДК-УМПО будет основным заказчиком целевого обучения в Уфимском университете

В новом учебном году Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) получит 513 мест для целевого обучения, квоты утвердило правительство России. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе вуза.

Заказчиками учебных мест являются 94 работодателя, большая часть квоты приходится на промышленность и высокие технологии. Основным потенциальным работодателем является ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО), на которое приходится более 140 позиций по целевым программам на 2026/2027 учебный год. Предприятие заинтересовано в выпускниках по таким специальностям, как «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Двигатели летательных аппаратов», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Машиностроение». Также завод заказал 17 мест по IT-направлениям.

Также заказчиками УУНиТ стали Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», концерн «Калашников», Кумертауское авиационное производственное предприятие, БашРТС, НефАЗ и другие предприятия.

Кроме того, целевые места предназначены для более чем 40 муниципальных отделов образования, школ и детских садов. Органы власти, судебной системы и налоговой службы заняли 20 мест. Сам Уфимский университет нуждается в 60 целевых местах.

На сегодня в УУНиТ учатся около 1,1 тыс. студентов-целевиков, около 50% из которых — по заказу предприятий оборонно-промышленного комплекса.

