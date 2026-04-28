«Лысьванефтемаш» снизил прибыль

Структура ГК «Борец» — ООО «Лысьванефтемаш» — опубликовала финансовые показатели за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка компании за отчетный период составила 3,82 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 16% (в 2024-м — 4,52 млрд руб.). Чистая прибыль уменьшилась на 30% — с 515,7 млн до 360,8 млн руб. Ранее 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец» были переданы в собственность государства.

Лысьвенский завод нефтяного машиностроения («Лысьванефтемаш») входит в группу «Борец» вместе с другими нефтесервисными предприятиями. Лысьвенское предприятие специализируется на производстве электрогенераторов, электродвигателей и трансформаторов. Учредителем компании указано ООО «Производственная компания “Борец”». Гендиректором предприятия является Юрий Калинин. Уставный капитал ООО «Лысьванефтемаш» — 20 млн руб.

Весной 2025 года Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск генпрокуратуры о взыскании в госсобственность 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец». По данным надзорного органа, компаниями группы, в нарушение законодательства, владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа Леонид Невзлин (признан иностранным агентом), заочно приговоренный к пожизненному сроку за убийства. С 2003 года он проживает в Израиле.