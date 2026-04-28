Более 80% безработных Башкирии имеют профессиональное образование

В 2025 году в Башкирии трудовой деятельностью было занято в среднем 1,86 млн человек, из них 1,24 млн — в городской, а 623 тыс. — в сельской местности, сообщает Башстат. Уровень занятости населения составлял 56,1%.

Мужчин среди занятых — 999 тыс., женщин — 864 тыс.

Среди отраслей экономики лидером по доле занятых является оптовая и розничная торговля, где работают 17,5% трудящегося населения республики. 15,9% заняты в обрабатывающих производствах, 9,7% — в образовании, 8,6% — в добыче полезных ископаемых, 8,4% — в транспортировке и хранении, а также в деятельности в области информации и связи, 8,2% — в строительстве.

В среднем в прошлом году в регионе зарегистрировано 30 тыс. безработных, или 1,6% рабочей силы, из них немногим менее трети — молодежь младше 30 лет. Профессиональное образование есть у 80,5% безработных, из них высшее образование получили 23,4%.

По предварительным данным Башстата среднемесячная зарплата в регионе в прошлом году составила 74,4 тыс. руб. Самый высокий уровень оплаты труда сложился в сфере добычи полезных ископаемых, где работники в среднем получали 114,2 тыс. руб. в месяц. В гостиничном деле и общепите зарплаты оказались самыми низкими — 43,2 тыс. руб. в месяц.

