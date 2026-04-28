Дефицит бюджета Саратовской области вырос до 29,5 млрд рублей

Расходы областного бюджета на 2026 год вырастут на 5,8 млрд руб., а дефицит составит 29,5 млрд руб. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности в облдуме сообщила министр финансов Ирина Бегинина. Она уточнила, что в бюджет поступили целевые средства из других бюджетов и от организаций — всего 3,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

1,8 млрд руб., привлеченных при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, направят на замещение ранее заложенных расходов. Деньги пойдут на строительство дополнительных корпусов к школам № 23 и 94, противоаварийные работы в Мариинской гимназии, горячее питание учеников, капитальный ремонт помещения гемодиализа и реконструкции инженерных систем в Балаковской городской больнице, закупку комплекса рентгенодиагностики для Саратовской больницы скорой медицинской помощи. А также выкуп земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для комплексного развития территории в Саратове (на 935,1 млн руб.).

Регион вошел в новый этап переселения граждан из аварийного жилья. Федеральный центр одобрил заявку на 1,7 млрд руб. Объем областного софинансирования в 2026–2027 годах составит 1 млрд руб. Четвертый этап охватит более 2 тыс. человек в 11 муниципалитетах.

По решению губернатора 40,4 млн руб. направят на обустройство площадок для мини-футбола. За счет остатков прошлого года на ремонт дорог в Балашове и Ершове выделят по 30 млн руб. Резервный фонд правительства увеличивается на 3,7 млрд руб.

С учетом всех изменений доходы бюджета в 2026 году составят 194,8 млрд руб., расходы — 224,3 млрд руб., дефицит — 29,5 млрд руб. При этом параметры дефицита, госдолга и расходов на его обслуживание, заверила госпожа Бегинина, соответствуют бюджетным ограничениям.

Депутаты спросили, видит ли минфин проблемы из-за роста дефицита. Министр ответила, что проблем нет. Также парламентарии заметили, что малый и средний бизнес по всей стране испытывает трудности, и поинтересовались, не снизились ли налоговые поступления. Представитель УФНС Владимир Никутин сказал, что давать неблагоприятные прогнозы пока рано.

Татьяна Смирнова