Запущен новый аэровокзал аэропорта Ванавара в Красноярском крае

В эксплуатацию введено новое здание аэровокзала аэропорта Ванавара в Красноярском крае. Об этом сообщает ФКП «Аэропорты Красноярья» (входит в структуру «Росавиации»).

Строительство объекта стартовало в 2024 году. До открытия нового блок-модульного аэровокзала в аэропорту использовалось старое здание в 1956 года постройки. Как указывается на портале госзакупок, стоимость работ составила 74,3 млн руб., контракт был заключен с компанией «Стройпром» (Красноярск), пишет «Интерфакс».

Аэропорт Ванавара с 2019 года входит в состав ФКП «Аэропорты Красноярья». Обновление инфраструктуры авиаузла продолжится до конца 2030 года. За это время планируется выполнить капитальный ремонт аэродрома, смонтировать склад и заменить светосигнальное оборудование.

ФКП «Аэропорты Красноярья» появилось в ходе реорганизации ФГУП «Авиапредприятие Черемшанка» в 2012 году. Предприятие управляет 12 аэропортами в Красноярском крае.

Александра Стрелкова