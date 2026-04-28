Самая длинная в России пещера получила охранную зону

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об установлении охранной зоны памятника природы «Ботовская пещера». Этот природный объект является самой длинной в России пещерой с общей протяженностью ходов 70,4 тыс. м.

Фото: Дирекция по особо охраняемым природным территориям Иркутской области

Охранная зона «необходима для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним территориях», уточняется в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ботовская пещера расположена в 90 км от поселка Жигалово. В июле 2022 года она получила статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Всего в Иркутской области установлено 45 охранных зон памятников природы.

Исследования Ботовской пещеры ведутся с 1946 года. Внутри обнаружены два подземных озера с чистой водой, а также многочисленные останки доисторических животных, в том числе более 50 скелетов ископаемых медведей.

Влад Никифоров, Иркутск