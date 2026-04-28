В Чувашии направят 3,4 млн рублей на внедрение записи к врачу через Maх

В Чувашии на реализацию проекта по записи на прием к врачу и проведению телемедицинских консультаций через мессенджер Mах направят 3,4 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Проект предусматривает модернизацию подсистем «Электронная регистратура» и «Телемедицинские консультации» в составе республиканской медицинской информационной системы. В частности, планируется реализовать возможность записи к врачу через мессенджер, наладить обмен данными о расписании и приемах, а также внедрить сервис дистанционных консультаций «врач — пациент».

Ожидается, что это повысит доступность медицинской помощи, упростит запись на прием и снизит нагрузку на регистратуры и колл-центры медучреждений.

Работы должны быть выполнены до 11 декабря этого года. Заказчиком выступает Медицинский информационно-аналитический центр Минздрава Чувашии.

Анна Кайдалова