С организатора концертов бывшей солистки «Миража» взыскали 17 млн руб. за исполнение песен группы

Десятый арбитражный апелляционный суд взыскал около 17 млн руб. с индивидуального предпринимателя Армена Товмасяна — организатора концертов бывшей солистки «Миража» Маргариты Суханкиной, исполнившей песни группы. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба суда.

«Суд учел, что нарушение носило систематический характер, ранее ответчик уже привлекался к гражданско-правовой ответственности за аналогичные действия. Размер компенсации был взыскан в полном объеме»,— указали в инстанции.

Арбитражный суд Московской области в декабре 2025 года взыскал с Армена Товмасяна в пользу «Мираж-Медиа» компенсацию в размере двойной стоимости прав на легальное исполнение 14 песен на пяти концертах и 13-ти — еще на одном. Пресс-служба Десятого арбитражного апелляционного суда уточняла в комментарии «РИА Новости», что ответчик просил снизить сумму компенсации.

Основатель «Миража» Андрей Литягин заявлял, что неоднократно предлагал Маргарите Суханкиной оформить лицензию на исполнение его песен. Однако менеджмент певицы, по его словам, игнорирует требования.