Более 40 километров дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде за год

В Нижнем Новгороде за 2025 год отремонтировали 41 километр дорог. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил во время выступления перед городской думой с отчетом о работе, проделанной администрацией в прошлом году. По его словам, в общей сложности на ремонт дорог направили 2 млрд руб.

Как отметил глава, в рамках приоритетного нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершен капитальный ремонт пяти значимых объектов общей протяженностью более 10 километров. Среди них — участки таких крупных магистралей, как проспекты Ленина и Гагарина.

Проводимые мероприятия включали в себя не только ремонт дорожного полотна, но и нанесение разметки, установку ограждений и решение локальных проблем. «К примеру, возле парка «Швейцария» оборудовали дополнительно 73 парковочных места. Конечно, это не решит всех вопросов с парковкой около парка, но существенно снизит остроту этой проблемы»,— сообщил господин Шалабев.

Он также напомнил, что в 2025 году в Нижнем Новгороде выполнили более 240 тыс. кв. метров ямочного и карточного ремонта дорог, что на 43% больше по сравнению с годом ранее. На эти цели направили более 530 млн руб. «Если учитывать такие проекты, как "Вам решать!", то общий объем ямочного и карточного ремонта приближается к 300 тыс. кв. м.»,— отметил Юрий Шалабаев. По его словам, в 2026 году объем ямочного и карточного ремонта в Нижнем Новгороде сохранится.

По данным мэрии, всего за шесть лет в Нижнем Новгороде проведен капитальный ремонт более 300 км дорог и ямочный ремонт почти на 910 тыс. кв. м.

