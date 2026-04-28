ПЗСП начал снос домов для реализации КРТ в микрорайоне Комсомольском

Компания «ПЗСП» приступила к сносу признанных аварийными домов в микрорайоне Комсомольском в Перми. По условиям договора КРТ, в этом году застройщик должен снести семь домов после их полного расселения. Всего в границах КРТ будут снесены 24 многоквартирных дома, а также ряд нежилых зданий и помещений. МКД, которые уже признаны аварийными, будут расселены в течение пяти лет. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Напомним, торги на право заключения договора КРТ «Комсомольский» компания «ПЗСП» выиграла в начале декабря 2025 года. Итоговая стоимость договора составила 26,5 млн руб. Реновации подлежат две территории общей площадью около 25 га, расположенные в правобережной части Перми, в микрорайоне Комсомольском и на Хабаровской и Вагонной улицах. Завершить проект нужно в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. На территории освоения расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 42 тыс. кв. м, а также объекты нежилого фонда.

Микрорайон Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра Перми, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. На прилегающих территориях есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады, а также зеленые зоны и парки. Все средства с торгов будут направлены на расселение ветхого и аварийного жилья и улучшение условий жизни жителей территории.