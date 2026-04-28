В суд Менделеевского района направили уголовное дело в отношении и. о. директора и начальника участка водоснабжения и водоотведения АО РПО «Таткоммунэнерго». Они обвиняются в халатности, приведшей к гибели двух детей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В Менделеевске направили в суд дело о халатности, приведшей к гибели двух детей

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября 2025 года по январь 2026 года должностные лица не обеспечили должный контроль за состоянием водопроводной сети и колодцев. На двух колодцах на улице Чоловского в Менделеевске не было крышек.

В январе этого года двое 10-летних мальчиков, игравших рядом, упали в открытые колодцы и погибли.

Анна Кайдалова