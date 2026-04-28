Настоятелю буддийского центра в Москве дали шесть лет колонии за фейки об армии

Преображенский суд Москвы приговорил настоятеля буддийского центра «Дзен» в столице Илью Васильева к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в распространении фейков о вооруженных силах России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд также на 3,5 года запретил Илье Васильеву администрировать интернет-сайты. По версии следствия, Васильев распространял заведомо ложную информацию о российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. п. «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Дело против Ильи Васильева возбудили из-за двух постов в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на английском языке. В них, уточнило следствие, настоятель центра писал в том числе об ударах российских войск по территории Украины.