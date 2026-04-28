В Кузбассе задержали курьеров за кражу 16 млн руб. у вдовы участника СВО

В Киселевске (Кузбасс) сотрудники полиции задержали двух 18-летних парней, подозреваемых в пособничестве аферистам, похитившим около 16 млн руб. у вдовы участника СВО. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По решению суда им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ГУ МВД региона.

По версии следствия, пострадавшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником военкомата и сообщил о присвоении награды ее мужу, погибшему во время специальной военной операции на Украине. Для оформления необходимых документов злоумышленник попросил жертву назвать номер СНИЛС.

Незадолго до этого звонка жительница Киселевска разговаривала по телефону с реальными представителями военкомата, поэтому не заподозрила обмана. После разговора с аферистом ей пришло сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах с указанием номера «горячей линии». В дальнейшем незнакомцы, которые представились сотрудниками Госуслуг, Центробанка и органов госбезопасности, сообщили пострадавшей, что якобы с ее счетов были совершены попытки финансирования террористов.

Мошенники убедили женщину обналичить свои накопления и передать курьерам для «декларирования», чтобы избежать уголовной ответственности. Сначала она передала курьеру 10 млн руб., а еще через несколько дней — 6 млн руб.

В ходе розыскных мероприятий силовики задержали двух жителей Юрги (Кузбасс), которые выступали пособниками мошенников. Получив от куратора адрес, они на такси приехали в Киселевск, где забрали деньги у жертвы.

Александра Стрелкова