Министр образования Запорожской области ушел в отставку из-за задержек зарплат

Министр образования и науки Запорожской области Александр Калягин после встречи с губернатором региона Евгением Балицким подал в отставку из-за систематических долгов по выплатам зарплат и стипендий. Об этом сообщил господин Балицкий. Временно исполняющим обязанности министра образования и науки региона назначили Сергея Чернова.

Бывший министр образования Запорожской области Александр Калягин

Фото: Министрерство образования и науки Запорожской области Бывший министр образования Запорожской области Александр Калягин

Фото: Министрерство образования и науки Запорожской области

Губернатор Запорожской области пояснил, что поводом для увольнения министра стали многочисленные жалобы со стороны педагогов, советников директоров, классных руководителей, кураторов и студентов лицеев.

«Трудовые коллективы сообщают о систематических задержках выплат за классное руководство, кураторство и стипендий в подведомственных Минобрнауки организациях. Ситуация недопустимая и требует жестких решений в отношении виновных должностных лиц… Беру этот вопрос на личный контроль»,— написал господин Балицкий. Он пообещал «в кратчайшие сроки погасить все задолженности», а также попросил правоохранительные органы привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации.

Александр Калягин занял пост министра образования Запорожской области в апреле 2025 года. Ранее он работал в Министерстве просвещения Российской Федерации. Там он занимал должности заместителя директора департамента подготовки, профессионального развития и соцобеспечения педагогических работников, а также заместителя директора департамента кадровой политики.

Перед назначением господина Калягина на пост министра образования губернатор Балицкий отправил в отставку и. о. министра образования Татьяну Дубинскую. Ее уход был связан с выявленными хищениями и получением взяток при реконструкции школ.

Александр Дремлюгин, Симферополь