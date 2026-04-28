В Челябинской области в мае прогнозируют риск ЧС по природным пожарам

Риск чрезвычайной ситуации по природным пожарам в мае прогнозируется в 40 регионах России, в том числе в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана».

Росту таких возгораний способствуют самовольные палы травы. Условия погоды напрямую влияют на пожарную обстановку в регионе. Однако в пресс-службе учреждения напоминают, что главным источником огня является человек. Жителям необходимо соблюдать запрет на сжигание сухой травы и мусора, не бросать на землю окурки и горящие спички, а также тушить костры.

Виталина Ярховска