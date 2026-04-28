Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Ростовской области еще на два дня. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу метеорологов, понижение температуры ожидается ночью и утром 29 и 30 апреля. В некоторых районах региона воздух и поверхность почвы могут остывать до -3°С.

Специалисты отмечают, что такие погодные условия несут риск повреждения сельскохозяйственных культур. Наиболее уязвимыми остаются цветущие и плодовые растения ранних косточковых культур.

Мария Хоперская