Сергей Булатов стал главным тренером «Крыльев Советов» до конца сезона

Сергей Булатов занял пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Сергей Булатов, ранее находившийся в должности исполняющего обязанности, назначен на должность главного тренера команды до конца сезона», — говорится в сообщении.

Кроме того, старшим тренером «Крыльев Советов» назначен Виталий Панов. До Сергея Булатова главным тренером волжан был Магомед Адиев (стал работать в клубе перед началом сезона 2025/26). В апреле 2026 года он ушел из команды.

Уходу Магомеда Адиева предшествовали сообщения СМИ о переговорах с казахстанским «Актобе». Под его руководством волжане провели пять победных матчей, потерпели 11 поражений и шесть раз сыграли вничью.

В настоящее время после игры с «Локомотивом» «Крылья Советов» с 26 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Георгий Портнов