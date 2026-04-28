В «Ночь музеев» по Петербургу запустят бесплатные автобусы

В ночь с 16 на 17 мая пять специальных автобусных маршрутов будут бесплатно развозить гостей «Ночи музеев» между культурными площадками с 23:00 до 06:00. Все линии пересекаются на Исаакиевской площади, интервал — 15 минут, сообщается на официальном сайте события.

Метро и мосты будут работать по обычному расписанию. Бесплатный проезд доступен при наличии билета акции. В этом году участвуют более 140 музеев, тема — «Родное». Среди дебютантов — Зоологический музей, Смольный собор, форт «Риф» и еще 12 новых площадок. Билеты приобретаются заранее, учреждения работают по сеансам.

