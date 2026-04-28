Средний размер взятки в Нижегородской области вырос в 3,2 раза

В 3,2 раза вырос средний размер выявленных взяток в Нижегородской области в первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он увеличился со 182 тыс. до 582 тыс. руб., сообщили в региональном ГУ МВД.

Количество связанных со взятками преступлений выросло с 84 до 87. При этом фактов получения взяток стало больше почти на 30% (35 преступлений), дачи взяток — на 23% (32).

Общее количество преступлений коррупционной направленности выросло на 15% — до 158.

