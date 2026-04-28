На строительство ЖК «Высота 323» в Челябинске направили 4,5 млрд рублей

«Сбер» направил девелоперу ГК «Икар» 4,5 млрд руб. на строительство жилого комплекса «Высота 323». Компания возводит два 30-этажных дома на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской, сообщает пресс-служба банка.

Проект презентуют как жилой комплекс бизнес-класса. В него будут входить 470 квартир площадью от 37 кв. м до 126 кв. м с открытыми лоджиями, террасами и видами на центр Челябинска. Сдача домов запланирована на первый квартал 2028 года. Предполагается, что к этому моменту достроят станцию метротрама «Торговый центр». С 2008 года на месте будущего комплекса располагался долгострой.

Виталина Ярховска