Воронежская область стала 13-й в России по росту просроченных долгов бизнеса

Доля просроченной задолженности юридических лиц в Воронежской области на 1 марта 2026 года составила около 4,4%. За год показатель вырос почти на 1,2 процентного пункта (п. п.) — это наиболее выраженное ухудшение в Черноземье. Такие данные опубликовало «РИА Новости» со ссылкой на статистику Банка России.

Воронежская область заняла 13-е место по росту просроченной задолженности среди субъектов РФ. Регион также расположился на 61-й позиции в рейтинге платежной дисциплины бизнеса. Его корпоративный кредитный портфель за год сократился на 6,7%.

Среди остальных регионов Черноземья наибольший прирост доли просроченных задолженностей зафиксирован в Липецкой области, занявшей 35-е место с показателем 1,7% (+0,4 п.п.). Затем следует Курская область — 45-я позиция (0,8%, +0,2 п.п.). В Тамбовской области доля снизилась на 0,2 п.п. до 1,7%, что соответствует 60-му месту. Белгородская область потеряла 0,3 п.п. и с долей почти 2% опустилась на 64-ю строчку. Орловская область также сократила просрочку на 0,3 п.п., ее показатель составляет около 4% — это позволило региону занять 66-е место.

В начале апреля стало известно, что в топ-10 российских регионов с наибольшими средними налоговыми доначислениями в 2025 году вошла Липецкая область. Региональному бизнесу добавили 146,6 млн руб. Другие регионы Черноземья не вошли в федеральный топ по этому показателю.

Кабира Гасанова