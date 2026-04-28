Большинство жителей Татарстана не возражают против применения искусственного интеллекта в процессе подбора персонала. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Больше половины татарстанцев не против использования ИИ при собеседовании

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Больше половины татарстанцев не против использования ИИ при собеседовании

Так, 42% опрошенных считают, что ИИ может выступать полезным помощником рекрутера, а 19% готовы проходить собеседование с нейросетью вместо человека. Еще 23% относятся к такому формату с осторожностью.

Наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь, тогда как среди респондентов старше 45 лет доля скептиков заметно выше (около 29%).

Анна Кайдалова