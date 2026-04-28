Свободного места в нефтехранилищах Ирана осталось на 22 дня

У Ирана быстро заканчивается свободное место в нефтехранилищах, и уже через 22 дня они могут быть заполнены до отказа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler.

Эксперты Kpler высказывают предположение, что из-за невозможности экспорта Тегеран к середине мая может сократить ежедневную добычу нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки.

Экспорт сырой нефти из Ирана резко сократился с начала апреля, когда США установили военно-морскую блокаду иранских портов. В последнее время объемы поставок иранской нефти упали примерно до 567 тыс. баррелей в сутки. В марте Иран экспортировал около 1,85 млн баррелей в сутки. Однако, как отмечают в Kpler, даже несмотря на эту ситуацию, финансовые трудности у властей Ирана возникнут лишь через три-четыре месяца.

По данным Goldman Sachs, Иран уже сократил ежедневную добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки. Снизили добычу также компании в Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и ОАЭ.

