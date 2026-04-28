Аудиторы недосчитались эффективности

Контрольно-счетная палата Ставропольского края по итогам 2025 года выявила неэффективное использование бюджетных средств на сумму 613,9 млн руб., что более чем в 12 раз превышает показатель 2024 года (50,07 млн руб.). При этом общий объем финансовых нарушений сократился с 3,91 млрд до 1,46 млрд руб., следует из отчета ведомства. Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты полагают, что такая динамика связана с изменением структуры нарушений и смещением проблем из сферы бухгалтерского учета в область исполнения государственных программ и контрактов.



В 2025 году КСП выявила неэффективные расходы бюджета на 613,9 млн руб., что значительно выше уровня предыдущего года. Одновременно сумма финансовых нарушений снизилась до 1,46 млрд руб. против 3,91 млрд руб. в 2024 году. Их структура также изменилась: в 2024 году 95,2% приходилось на бухгалтерский учет и отчетность, в том числе из-за масштабной корректировки показателей — включая пересмотр дебиторской задолженности и незавершенного строительства на сумму свыше 3,5 млрд руб. В 2025 году эта доля сократилась до 57,6%, тогда как выросла доля проблем в закупках и исполнении бюджета.

Всего Контрольно-счетная палата края проверила бюджетные траты на 157,35 млрд руб. против 24,59 млрд руб. годом ранее. Основное внимание было сосредоточено на государственных программах, национальных проектах, инфраструктурных и социальных направлениях.

Ключевым индикатором стал рост неэффективных расходов — с около 50 млн руб. в 2024 году до более 600 млн руб. в 2025-м. Из них свыше 557 млн руб. пришлось на нацпроекты и инфраструктуру: аудиторы отмечают отклонения от проектной документации, срывы сроков и расхождения между фактическими и заявленными результатами.

Отдельный блок пришелся на нарушения в сфере госзакупок на 315,4 млн руб., включая проблемы с формированием цены контрактов и контролем их исполнения.

Крупные суммы нарушений выявлены на уровне муниципалитетов: в Благодарненском округе — 498,6 млн руб., в Ессентуках — 332,5 млн руб. Основные претензии аудиторов касаются бухгалтерского учета, управления муниципальным имуществом и закупок.

Отдельный блок связан с реализацией государственных программ. В сфере занятости населения нарушения превысили 143 млн руб. По национальным проектам их сумма составила 665,9 млн руб., дополнительно КСП оценила неэффективные расходы в этой сфере в 557,5 млн руб. Значительная часть таких затрат приходится на дорожную отрасль и инфраструктурные проекты.

Изменился и характер взаимодействия с правоохранительными органами: в 2025 году Контрольно-счетная палата направила 64 материала против 42 годом ранее. При этом число возбужденных уголовных дел сократилось до одного против четырех в 2024 году (без учета дел, возбужденных при участии палаты), тогда как усилилось административное реагирование.

Часть средств возвращена: в 2025 году в бюджет поступило 194,7 млн руб., еще более 509 млн руб. приведено в соответствие. В 2024 году основные корректировки приходились на учетные данные.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что данные аудиторской проверки говорят о переходе к иной модели бюджетного контроля — с фокусом на крупные финансовые потоки и результативность государственных программ.

«Резкий рост объема проверенных средств при сокращении числа объектов действительно указывает на смещение фокуса от множества локальных проверок к аудиту крупных бюджетных потоков — государственных программ и инфраструктурных проектов. Это позволяет более глубоко и комплексно оценивать эффективность расходования средств»,— отмечает он.

По его словам, одновременное снижение общего объема нарушений и кратный рост неэффективных расходов свидетельствуют о смене характера проблем. Если ранее значительная часть отклонений была связана с бухгалтерским учетом, то теперь речь идет о качестве управления бюджетом. Средства расходуются, но не дают ожидаемого результата, что указывает на слабые места в планировании, выборе подрядчиков, реализации и контроле исполнения.

Он добавляет, что изменение структуры нарушений — сокращение доли бухгалтерских отклонений с 95% до 57,6% при росте проблем в закупках и исполнении бюджета — означает переход рисков на уровень управленческих решений. В этих условиях ключевое значение приобретают обоснованность выбора поставщиков, качество контрактной работы и фактическое достижение результатов.

«Сам факт роста неэффективных расходов до 613,9 млн руб., значительная часть которых связана с инфраструктурными проектами, указывает на системный характер проблемы»,— говорит господин Толкачев.

По его оценке, увеличение числа материалов, передаваемых в правоохранительные органы, при снижении количества уголовных дел может свидетельствовать о более превентивной модели контроля. В этом случае акцент смещается на выявление нарушений на ранних стадиях, административные меры и повышение прозрачности бюджетных процедур.

В этих условиях, подчеркивает эксперт, ключевым риском становится недостижение заявленных результатов по государственным программам и нацпроектам.

Эксперт в области аудита и финансового контроля Олег Криволапов обращает внимание на прикладную сторону выявленных нарушений.

«На практике основная проблема проявляется на уровне исполнения контрактов. Это вопросы к формированию начальной цены, качеству приемки работ и контролю за фактическим результатом. Нередко исполнение фиксируется по документам, но не гарантирует соответствие результата заявленным параметрам»,— говорит он.

По его словам, в этих условиях ключевым становится повышение качества контрактной работы и усиление контроля на стадии реализации проектов.

Роман Лаврухин