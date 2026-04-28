В Москве начали маркировать вызовы с телефонов городских служб

В Москве начали маркировать входящие вызовы с телефонов городских горячих линий для защиты граждан от мошенников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Как уточнили в ведомстве, участниками пилотного проекта стали операторы «Билайн» и Т2. «При входящем вызове на экране мобильного телефона будет автоматически отображаться название ведомства или горячей линии»,— пояснили в департаменте. Пока что проект распространяется только на столичные сервисы, уточнил собеседник агентства.

По мнению руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, маркировка звонков городских служб исключает возможность подмены номеров. Он рассказал, что если во время звонка высвечивается название организации, сервиса или горячей линии, абоненту можно доверять.