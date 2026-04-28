Глава Краснокамска планирует избираться в заксобрание

Глава Краснокамского муниципального округа Александр Борисов примет участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщает пресс-служба реготделения партии, он подал документы по региональной группе «Краснокамская № 28» (одномандатный избирательный округ № 28) для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания Прикамья.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Борисов был избран главой Краснокамского округа 15 апреля 2026 года.

Выдвижение кандидатов на праймериз продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.