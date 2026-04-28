Степную в Ленинском районе Новосибирска застроит структура ГК Sky Group

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) жилого земельного участка площадью 13,94 тыс. кв. м в границах улиц Степной и Тихвинской в Ленинском районе Новосибирска выиграло новосибирское ООО СЗ «Скай некст» (входит в ООО «Скай нео», которое принадлежит владельцу ГК Sky Group Владимиру Литвинову). С компанией планируется заключить контракт стоимостью 204 млн руб. при стартовой цене в 159 млн руб., следует из аукционной документации.

В торгах на право реновации также участвовало ООО СЗ «ТАК. Октябрьский» (входит в АО «ТАК»). «Признать победителем аукциона участника, предложившего наибольшую цену за предмет аукциона», — говорится в протоколе комиссии.

Согласно условиям договора победителю предстоит возвести не позднее 1 октября 2030 года более 67 тыс. кв. м жилья с объектами обслуживания, в том числе не более 34,85 тыс. кв. м площади квартир. Не позднее 1 сентября 2029 года — выполнить благоустройство территории. Застройщику также необходимо расселить, а затем снести многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тихвинская, д. 11. Под реновацию в том числе попадет частный жилой сектор, который предстоит расселить.

ООО СЗ «Скай некст» действует в Новосибирске в сфере строительства с декабря 2021 года. Единственным владельцем 100% доли является Владимир Литвинов.

Лолита Белова