В Ульяновске направлено в суд уголовное дело о падении на ребенка снежной глыбы

В следственном управлении СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела директора магазина одной из торговых сетей города, обвиняемой в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ, от штрафа до 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы).

Происшествие случилось 1 марта этого года на ул. Краснопролетарской в Заволжском районе Ульяновска. Когда девочка (на тот момент ей было 1 год и 4 месяца) со своей мамой выходила из магазина «Гулливер», на нее с крыши магазина упала снежная масса вместе с наледью. В СУ СКР отмечают, что ребенку буквально повезло — девочка получила легкий вред здоровью, «ей льдинками только посекло лицо, она буквально родилась в рубашке, и если бы наледь упала чуть в сторону, все могло закончиться намного хуже». На происшествие обратил внимание и глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил руководителю регионального СУ СКР представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным «Ъ-Волга», обвиняемая — 50-летняя директор магазина «Гулливер» Ольга Корчагина. По данным следствия, она, располагая информацией о погодных условиях, не организовала должную очистку крыши здания и тем самым допустила 1 марта текущего года сход с кровли магазина фрагментов снега, которые упали на коляску с малолетней девочкой, причинив ей телесные повреждения.

Андрей Васильев, Ульяновск