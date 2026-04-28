Первый замглавы администрации губернатора заявился на праймериз «Единой России»

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов примет участие в праймериз «Единой России».

Как сообщает реготделение партии, он подал документы для участия в процедуре сразу на двух уровнях: по региональной группе «Осинская №23» (одномандатный избирательный округ №23) в краевой парламент и по единому федеральному округу в Госдуму.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.