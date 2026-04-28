В Самаре будут судить группу телефонных мошенников

Перед Самарским гарнизонным военным судом предстанут бывший военнослужащий Андрей Доскач, а также гражданские лица Дания Мухамеджанова и Владислав Гаврин. Им инкриминируют пять эпизодов мошенничества в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Жертвами аферистов, действовавших по классической схеме «ваш родственник попал в ДТП», стали пятеро пенсионеров в возрасте от 80 до 91 года. Об этом сообщает информационный центр СКР во вторник, 28 апреля.

Как установило следствие, в 2025 году злоумышленники объединились в организованную группу для хищения денег у пожилых людей. Жертве звонили и убеждали, что ее близкий родственник стал виновником серьезной аварии, после чего требовали крупную сумму для «решения вопроса».

В период с сентября по октябрь 2025 года от действий преступников пострадали пятеро пенсионеров. Доверчивые пожилые люди передавали свои накопления на сумму от 100 до 250 тыс. рублей через водителей такси, которые выступали в роли курьеров, не зная об этом. Общая сумма ущерба от преступной деятельности группы превысила 900 тыс. рублей.

Преступников задержала полиция совместно с УФСБ России по Самарской области. На этапе расследования обвиняемые возместили потерпевшим ущерб в полном объеме, с учетом компенсации морального вреда. Кроме того, военные следователи наложили арест на имущество фигурантов уголовного дела на общую сумму свыше 300 тыс. рублей.

Георгий Портнов