С 1 сентября в Татарстане введут квоты на рабочие места для участников СВО
В Татарстане с 1 сентября вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Соответствующий закон подписал раис республики Рустам Минниханов.
С 1 сентября в Татарстане введут квоты на рабочие места для участников СВО
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В республике установят обязательную квоту в размере 1% от среднесписочной численности работников компаний республики с численностью более 200 человек.
Исключения сделают при сокращении штата компании, банкротстве или отсутствии подходящих кандидатов в службе занятости.
Работодатели обязаны ежемесячно отчитываться о выполнении квоты.