Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С 1 сентября в Татарстане введут квоты на рабочие места для участников СВО

В Татарстане с 1 сентября вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Соответствующий закон подписал раис республики Рустам Минниханов.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В республике установят обязательную квоту в размере 1% от среднесписочной численности работников компаний республики с численностью более 200 человек.

Исключения сделают при сокращении штата компании, банкротстве или отсутствии подходящих кандидатов в службе занятости.

Работодатели обязаны ежемесячно отчитываться о выполнении квоты.

Анна Кайдалова