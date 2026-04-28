«Зумеры считают традиционную занятость устаревающей моделью»

Сложности на рынке труда и развитие искусственного интеллекта меняют всю систему. Зумерам после многолетнего обучения по профессии достается работа, о которой они совсем не мечтали — долгие месяцы рассылки резюме оборачиваются необходимостью выгуливать собак или работать в ритейле. Карьерная лестница перестала работать: модель «образование — стартовая позиция — карьерный рост» все дальше от реальности.

Газета Guardian опросила десятки молодых людей, которые решились на свое дело. Всех их объединило негодование по поводу условий найма и желание реализоваться без оглядки на чужие ограничения. Джозеф Фуллер из Гарвардской бизнес-школы отметил, что современным молодым соискателям каким-то образом необходимо сразу перескакивать на четвертую ступень карьерной лестницы. Но зачем, если можно создать свою?

Поэтому молодые специалисты запускают собственные проекты, фриланс-направления или стартапы. Многие из них сами используют ИИ, чтобы компенсировать нехватку опыта или ресурсов. Нейросети позволяют развивать бизнес даже без целой команды инженеров. А прочие навыки зумеры впитывали во время практик в крупных компаниях еще в период учебы. Например, подрабатывая в отделе маркетинга, они научились обращаться с бюджетами, распределять задачи, нанимать сотрудников. В собственных проектах такие предприниматели часто занимаются консалтингом или созданием контента.

Одновременно развивается еще один тренд — на диверсификацию доходов. Например, платформа для поиска фриланса Fiverr выяснила, что 67% представителей поколения Z стремятся иметь несколько источников заработка. Кроме того, согласно опросу, 50% зумеров считают традиционную занятость устаревающей моделью.

Конечно, стартап-среда остается высокорисковой. Но к практикам молодых людей стоит присмотреться — по сути, это первое поколение, которое массово адаптируется к рынку труда, где искусственный интеллект одновременно и сокращает наем, и создает инструменты для собственного развития.

Яна Лубнина