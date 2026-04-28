«"Годы скитаний" дали театру и репертуар, и зрителя»

Я уже рассказывал, что в Марьиной Роще, в Лазаревском переулке не так давно открылось камерное театрально-выставочное пространство. Это обрел свое помещение Театр Труда, институция с уже десятилетней историей. Годы скитаний, скажем в кавычках и с улыбкой, дали театру и репертуар, и зрителя. Тут и «Сталевары», восстановленный спектакль Студии Дмитрия Брусникина, апеллирующий, в свою очередь, к знаменитой мхатовской постановке конца 1970-х Олега Ефремова, и «Большая руда», и «Кара-Алтын». Театр действительно возрождает производственную драму в наше время.

Среди проектов другой направленности назову «Выстрел» по пушкинским «Повестям Белкина», студенческий спектакль выпускного курса Олега Меньшикова в ГИТИСе. Это первая полноценная режиссерская работа Василия Буткевича, некогда выпускника курса Брусникина, а ныне педагога-ассистента курса Меньшикова.

Премьера спектакля «Человек из Кариота» состоялась в Боярских палатах 25 февраля 2022 года. Это не просто рассказ об Иуде, основанный на знаменитой повести Леонида Андреева «Иуда Искариот», написанной еще в начале прошлого, XX столетия. Хотя, по словам создателей проекта, они, как и когда-то сам Андреев, писали-делали «совершенно свободную фантазию на тему о предательстве, добре и зле». Использовали тексты Андреева, Нила Мироточивого, Сёльмы Лагерлёф, из Библиотеки фольклора и записи BBC митрополита Антония Сурожского.

Из первоначального состава остались только Буткевич, продюсер спектакля и всего театра Алена Лазько и музыка Владимира Волкова. Я не видел первых постановок. Сейчас это очень пронзительное, красивое по цвету, свету, музыке и пластике частью психоделическое, частью плотно-философское размышление. О вечных проблемах. О боге. О людях.

И я недаром назвал пространство в Лазаревском переулке театрально-выставочным. Театр уделяет огромное и профессиональное внимание визуальному ряду. С 5 мая тут будет открыта выставка-продажа «Белое облако в розовом», посвященное легенде московского андеграунда Пани Броне. Делает ее другая легенда альтернативной моды 1980-х Александр Петлюра.

Дмитрий Буткевич