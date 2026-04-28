Набиуллина: в современной России до сих пор не было такого дефицита кадров
В истории современной России никогда не было такого дефицита рабочей силы, как сейчас. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение»,— сказала госпожа Набиуллина на «Альфа-саммите» (цитата по «Интерфаксу»). Если бы данные о состоянии рынка труда обновлялись более оперативно, добавила она, это помогло бы регулятору принимать решения по денежно-кредитной политике.
По данным FinExpertiza, совокупная численность кадрового резерва — людей, которые не заняты в экономике, но желают работать, — сократилась в России за последние пять лет с 7 до 4,4 млн человек. В среднем по стране на одно предложение о работе приходится 2,6 потенциального соискателя из кадрового резерва. Численность занятых выросла с 71,7 млн человек в 2021 году до 74,4 млн в 2025-м. Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, сокращение кадрового резерва происходит последовательно из года в год без признаков разворота тренда, что указывает на постепенное исчерпание доступного трудового потенциала.