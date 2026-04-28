В Самаре суд обязал чиновников поставить дорожные знаки и ограждения

Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры к департаменту городского хозяйства и экологии. Надзорное ведомство потребовало обязать чиновников установить на нескольких участках дорог недостающие технические средства организации дорожного движения — знаки, ограждения, светофоры и разметку. Вместо исполнения решения мэрия попыталась обжаловать его в кассации, но безуспешно. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура провела проверку и установила, что в Самаре долгий период не реализуются утвержденные схемы организации дорожного движения. Документы предусматривают установку на многих участках проезжей части комплекса технических средств: дорожных знаков, разметки, светофоров, ограждений и бордюров.

В связи с этим контрольный орган обратился с иском в Ленинский районный суд. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены: суд обязал департамент городского хозяйства и экологии Самары устранить нарушения и привести дорожную инфраструктуру в соответствие с утвержденными схемами.

Георгий Портнов