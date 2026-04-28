Казанца, вовлекшего подростка в мошенническую схему, задержали

В Казани арестовали 28-летнего местного жителя, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетнего в серию тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, он с помощью обещаний, обмана и угроз вовлек подростка в участие в мошеннической схеме. Несовершеннолетний выполнял роль курьера и под давлением обвиняемого похитил у трех жителей города 7,3 млн руб.

Обвиняемого заключили под стражу до 24 июня.

Анна Кайдалова