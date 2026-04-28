Визит Аббаса Аракчи в Россию и его встреча с Владимиром Путиным — одна из главных тем для обсуждения сегодня в мире. Некоторые наблюдатели видят в этой встрече всего лишь демонстрацию добрых отношений между двумя странами и поддержки Россией Ирана в его конфликте с США. Однако многие эксперты говорят о том, что Россия начинает играть ключевую роль в переговорах США и Ирана, учитывая отношения Москвы с обеими странами.

Справа налево: Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Аббас Аракчи

Фото: пресс-служба президента РФ

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания) Чего на самом деле Иран хочет от России? Встреча в Президентской библиотеке Бориса Ельцина с видом на Неву — одна из самых значимых с момента объявления о прекращении огня между США и Ираном 8 апреля… Исламская Республика в обход посредников обращается напрямую к лидеру, имеющему влияние как в Вашингтоне, так и в Тегеране, и среди его сторонников жесткой линии. Реальная ценность встречи заключается в том, что господин Аракчи может рассказать Путину то, чего он не может сообщить пакистанским посредникам, иранским государственным СМИ или сторонникам жесткой линии в Тегеране. Путин предлагает конфиденциальный канал для обсуждения возможных уступок, которые были бы политически опасны, если бы утекли наружу до того, как будут представлены как взаимные компромиссы… Раннее признание Путиным верховного лидерства Хаменеи имеет значение во внутренней борьбе за власть в Тегеране. Тегерану также нужен совет Путина о том, как справляться с господином Трампом. Россия обладает обширным опытом работы с переговорным стилем президента, его порывами дельца и политическими ограничениями внутри США. Путин может предложить свое понимание того, какие уступки могли бы удовлетворить стремление господина Трампа к дипломатической победе, не вызвав негативной реакции в Вашингтоне.

Les Echos (Париж, Франция) Иран и Россия демонстрируют согласие и насмехаются над Трампом Переговоры между Ираном и США о прекращении огня и возобновлении судоходства в Ормузском проливе не только зашли в тупик, но иранцы, похоже, насмехаются над американцами… Совершенно очевидно, что визит Аббаса Аракчи радует российского президента… С иранской стороны демонстрация российской поддержки восстанавливает имидж страны как «победителя», а не как государства, стоящего на коленях. Аббас Аракчи заявил президенту Владимиру Путину, что он полон решимости укрепить партнерство своей страны с Россией и что Иран сможет преодолеть американскую агрессию.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Визит Аракчи показывает координацию действий Ирана и России во время американо-иранского конфликта Иран обращается к Москве — его министр иностранных дел встречается с Путиным, что показывает попытки Ирана найти поддержку на фоне зашедших в тупик переговоров с США и растущей неопределенности в отношении динамики ирано-израильского конфликта… Россия давно дружит с Ираном… Однако она не смогла оказать Ирану существенной поддержки, когда США наносили удары по стране… Иран пока, вероятно, надеется на то, что произойдет еще что-нибудь… Россия могла бы извлечь выгоду из переговоров с Вашингтоном по Ирану. В прошлом Россия использовала это, например, во время администрации Обамы, когда она вроде как хотела «помочь» США в сделке с Ираном.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Путин славит «храбрость» Ирана в ходе визита министра иностранных дел Тегерана в Россию Россия, скорее всего, будет играть одну из центральных ролей в следующей фазе конфликта. (У Ирана.— “Ъ”) есть сценарий дипломатического решения, есть другой сценарий, направленный на конфронтацию… России отводится ключевая роль при обоих вариантах, поэтому, можно сказать, что иранский министр внутренних дел находится в стране для консультаций.

The Washington Post (Вашингтон, США) Иранский министр иностранных дел встречается с Путиным в то время, как переговоры Ирана и США затягиваются Министр иностранных дел Аббас Аракчи встретился с президентом России Владимиром Путиным, пообещавшим сделать «все» возможное для установления мира на Ближнем Востоке… Иран и Россия давно являются близкими стратегическими партнерами. И Москва оказывала ограниченную помощь Ирану в его войне с США и Израилем… Россия давно стремится предложить свои посреднические услуги в переговорах между Ираном, США и Израилем в надежде использовать свои отношения с Ираном для укрепления своих позиций в отношениях с администрацией Трампа.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Николай Зубов