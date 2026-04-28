Инвесторов хотят обязать передавать квартиры в собственность Саратовской области

В Саратовской области инвесторам готовы отдавать землю без торгов. Но при одном условии: они должны передавать региону или муниципалитету не менее 5% жилых помещений. Такой законопроект обсудили на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова сообщила, что необходимо внести поправки в статью 16 регионального закона «О земле». Новая редакция предполагает снижение доли жилья, которую инвестор отдает в собственность региона или муниципалитета, с 50% до 5%.

Госпожа Согомонова пояснила, что проект закона разработан, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Саратовской области и выполнить госпрограммы. С 2018 года в регионе не реализовали ни одного крупного инвестпроекта. Застройщики не хотели вкладывать деньги при условии передачи региону 50% жилья. Поэтому долю и предлагают снизить до 5%. Причем речь идет именно о не менее чем 5% от общей площади жилых помещений в многоквартирном доме. В минстрое считают это решение экономически обоснованным: застройщик и так вкладывается в строительство социальной инфраструктуры.

Этот же механизм будет действовать и на земельные участки, которые находятся в федеральной собственности. Такими участками регион может распоряжаться только через масштабный инвестпроект.

Базовая ставка в 5% от всего жилья уже принята в других регионах: Пензе, Самаре, Ростове и Рязани.

Депутатов возмутило, почему инвестор отдает не менее 5 % от жилых помещений, ведь он может построить торговый центр в пять этажей и только два этажа отдать под квартиры. В таком случае целесообразно требовать не менее 5 % от общей площади, а не только от жилой. Не лучше ли продавать в этом случае инвесторам участки, чем отдавать без торгов?

Госпожа Согомонова ответила, что федеральной собственностью на торгах распоряжаться нельзя. Зато региону передали право распоряжаться такими участками.

Также депутатов интересовало, кому конкретно пойдут эти 5 % квартир в построенных инвесторами домах. Предположительно детям-сиротам, инвалидам и другим категориям нуждающихся в улучшении жилищных условий. Пока этот вопрос не проработан.

Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова